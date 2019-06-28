Депутат Гаврилов, из-за которого начались протесты в Тбилиси, снова засобирался в Грузию. «Я очень хочу туда»

Депутат Госдумы от КПРФ, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов, из-за которого в Тбилиси 20 июня начались массовые протесты, собирается снова приехать в Грузию. Об этом парламентарий сообщил в интервью «Новой газете».

Отвечая на вопрос, когда он вновь поедет в Грузию, депутат сказал: «Да я бы хоть завтра. Я очень хочу, у меня там есть личные планы». «Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара», – отметил парламентарий, добавив, что очень хочет, чтобы его дети «знали об этой стране, потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет».

Кроме того, Гаврилов рассказал, что перед поездкой на заседание Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси он получил благословение и напутствие от патриарха Кирилла. «Перед отъездом в Грузию я причащался и исповедовался у патриарха Кирилла и спрашивал у него совета. Он меня благословил и сказал, что нам добром нужно улучшать отношения», – рассказал депутат.

Отношения между Россией и Грузией обострились после массовых протестов в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия. В ходе заседании ассамблеи депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Одновременно у здания парламента начался митинг протеста. Позже протестующие напали на Гаврилова в гостинице, куда было перенесено заседание ассамблеи. Правоохранители применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным минздрава страны, в ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 240 человек. Задержаны более 300 человек.

На фоне протестов, которые в Кремле назвали русофобской провокацией, президент РФ Владимир Путин 21 июня временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Президент также поручил кабмину обеспечить помощь в возвращении на родину находящимся в Грузии россиянам и предписал туроператорам и турагентам прекратить продажу туров в Грузию. На следующий день Минтранс РФ объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.19

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