МИД и Кремль назвали протесты в Тбилиси антироссийской провокацией и обеспокоились безопасностью туристов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия в здании грузинского парламента и начавшиеся после него протесты, в результате которых, по последним данным, пострадали более 200 человек. Захарова назвала события в Тбилиси «кошмарной провокацией», устроенной в разгар туристического сезона.

«Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать?» – пишет она в своем Facebook, отмечая, что российский МИД завален вопросами СМИ о рекомендациях по посещению россиянами Грузии, в то время как «в российских СМИ каждый день крутят рекламу туристических возможностей Грузии».

«Вывод лично для меня печален: вчерашние погромы больше всего вреда нанесли самой Грузии», – полагает Захарова, указывая, что провокация против российской делегации произошла «на фоне неумолимого желания вернуть Абхазию и Южную Осетию, политически и экономически создать условия для какой-либо реинтеграции». «Так вот вчера радикалы продемонстрировали абхазам и югоосетинам уровень дружелюбия и мирного потенциала. А Сухум и Цхинвал получили наглядный пример, как можно, но не нужно встречать дорогих гостей», – подытожила представитель МВД РФ.

В Кремле назвали события в Тбилиси русофобской провокацией, напомнив, что Грузию посещает много туристов из России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле «крайне обеспокоены» проявлением агрессии в отношении граждан России. «Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение», – цитирует Пескова РИА «Новости». Кроме того, добавил он, «не надо забывать, что Грузия – это страна, которую посещают регулярно достаточно большое количество российских туристов из России». «Поэтому это вопрос крайне серьезный», – подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что радикальная часть грузинской оппозиции использовала «важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений». По его словам, радикалы делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси. Тем не менее, подчеркнул он, Россия настроена «продолжать линию на нормализацию российско-грузинских отношений, отвечающую интересам народов обеих стран».

Как сообщал «Новый День», вечером 20 июня в центре грузинской столицы начались массовые протесты. Поводом стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера грузинского парламента по приглашению принимающей стороны, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий Грузии. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов, а затем сами покинули зал. После этого в здание парламента ворвались радикалы. А у здания парламента начался митинг протеста. Манифестанты требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию. Среди других требований – отставка спикера парламента, глав Службы госбезопасности и МВД, а также проведения внеочередных парламентских выборов. Полицейские применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.

По данным грузинского минздрава, число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси достигло 240 человек, среди них 80 полицейских. В больницах остаются 102 человека. У большинства пострадавших травмы глаз, ушибы, вывихи, рассказала замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа в эфире Первого канала телевидения Грузии.

К утру проспект Руставели и территорию, прилегающую к зданию парламента Грузии, зачистили. Сейчас она охраняется полицейскими. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что все участники штурма здания парламента и «виновные в насилии по отношению к полицейским» понесут наказание.

Как ожидается, протесты продолжатся сегодня вечером. Оппозиция пообещала, что акция будет «абсолютно мирной».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.06.19

Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова. / Безрезультатно: оппозиционный бойкот сербского парламента выдыхается. / «Отношение к отдыхающим россиянам доброжелательное», – екатеринбурженка рассказала о протестах в Грузии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»