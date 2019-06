«Отношение к отдыхающим россиянам доброжелательное», – екатеринбурженка рассказала о протестах в Грузии

Грузия, где накануне прошел антироссийский митинг, безопасна для туристов из РФ. Об этом рассказала екатеринбурженка Мария Черных, которая сейчас отдыхает в этой стране.

Во время вчерашнего протеста девушка как раз находилась в Тбилиси. Она побывала у здания парламента, где собрались протестующие грузины. Мария объяснила, что сняла комнату в нескольких метрах от места, которое стало эпицентром событий.

«Еще утром ничего не предвещало столкновений. Мы поехали на Казбек, возвращаясь обратно в город, попали в большую пробку. Наш гид созвонился со знакомым и выяснил, что всему виной – акция на улице Руставели. Там перекрыли дороги, и все были вынуждены ехать в объезд. Из-за этого пришлось пробираться до дома пешком. Проходя мимо, мы с одногруппницей, с которой у нас в Грузии пересеклись маршруты, заглянули на акцию протеста. Все было мирно: люди прогуливались, полиция стояла в стороне, кто-то изредка что-то кричал на грузинском в громкоговоритель. Люди гуляли с флагами, кто-то стоял с плакатами «20% of Georgia is occupied by Russia» и высказывал недовольство политикой Путина и своего парламента. Нас ждали серные бани, поэтому мы поспешили туда, даже не подозревая, насколько все далеко может зайти. Когда мы вернулись к парламенту через несколько часов – там было жарче, чем в бане. Протестующие переместились ко входу в парламент, из толпы возле одной из палаток участники акции складировали щиты и каски, которые отобрали у полицейских. Если честно, я была удивлена. В России, мне кажется, полиция такого бы не допустила – всех бы уже давно повязали и отправили на 20 суток. Здесь же в Тбилиси полиция спокойно стояла по бокам здания, наблюдая за происходящим», – написала девушка в своем инстаграме.

Марии удалось пообщаться с местными жителями, которые вышли на акцию протеста. «Вывод один: они против политической дружбы России и Грузии. По крайней мере, пока правит нашей страной Путин. Один из протестующих спросил, откуда я. Я громко ответила, что я русская и приехала в Грузию отдыхать. Это услышал один из агрессивно настроенных участников акции, который очень грубо закричал: «Не надо вообще здесь отдыхать вам! Давай уходи отсюда!». Он даже попытался замахнуться на меня, но его усмирили стоящие рядом со мной грузины (старики и женщины). «Не бойся, все хорошо, но тебе лучше уйти», – посоветовала грузинка. Я ушла, ведь дома меня ждала Тата (хозяйка квартиры, у которой Мария сняла комнату), которая переживала за меня. Из новостей мы узнали, что полицейские только что применили газ. Я сделала вывод, что ушла вовремя. Надо собирать чемодан. Нет, не из-за протестов. Завтра я уезжаю из Тбилиси – впереди запланированный отдых в Боржоми, а затем в Батуми. Мы сидим с Татой в коридоре на лестнице и обсуждаем политику. Тата вспоминает события августа восьмого и выражает надежду, что все наладится. Утром ей на работу, я же днем уезжаю. Напоследок мы крепко обнимаемся и расходимся по комнатам. За окном слышен гул протестующих, в голове крутиться мысль: никакая политика не испортит дружбу русского и грузинского народов», – добавила екатеринбурженка.

Она посоветовала тем, кто собирается на отдых в Грузию, не волноваться и не отменять поездку. «Спешу вас успокоить, здесь безопасно. Туристов происходящие протесты никак не затрагивают. Отношение к отдыхающим россиянам доброжелательное. Не вижу рисков сдавать билеты и отказываться от райского отдыха», – заметила Мария.

Напомним, накануне вечером в центре грузинской столицы начались массовые протесты. Поводом стал случай с участием депутата Госдумы РФ, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий Грузии. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов, а затем сами покинули зал. После участники форума переместились в гостиницу, где завершили сессию. Когда российские делегаты вышли к прессе в отеле, по словам Гаврилова, на них было совершено нападение, которое служба безопасности не смогла предотвратить. Депутат рассказал, что его ударили, но он пострадал «несильно». Российскую делегацию в тот же вечер под усиленной охраной доставили в аэропорт Тбилиси, откуда депутаты вылетели в Москву.

Параллельно с тем у здания парламента продолжался митинг. Люди хотели, чтобы официальные представители РФ немедленно покинули страну, а кроме того требовали отставки спикера парламента, глав службы госбезопасности и МВД и проведения внеочередных парламентских выборов. Полицейские применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По последним данным грузинского минздрава, пострадали 68 человек – 38 полицейских и 30 протестующих. Среди пострадавших есть журналисты. Один из репортеров лишился глаза.

Сейчас проспект Руставели и территория, прилегающая к зданию парламента Грузии, зачищена и охраняется полицейскими. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что все участники штурма здания парламента и «виновные в насилии по отношению к полицейским» понесут наказание.

Есть основания полагать, что сегодня протесты продолжатся – это следует из заявления лидера грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе, который призвал людей выйти вечером в пятницу к парламенту, но пообещал, что акция будет «абсолютно мирной».

Добавим, что Сергей Гаврилов, из-за которого и начались протесты, знаком екатеринбуржцам. После событий в сквере у драмтеатра он побывал в уральской столице вместе с другими представителями Госдумы РФ. На встрече с коллегами из екатеринбургской гордумы коммунист увязал события в сквере с майданом на Украине и Арабской весной. «На вас не должны давить вневластные, серые деструктивные группировки. Неважно, из кого они состоят – провокаторов, русофобов, христианофобов, криминальных элементов – людей, которых тянет на бунт. Наша страна, Екатеринбург, его спокойствие, стабильность и безопасность гораздо важнее, чем попытки радикальных политических экспериментов. Я просто был свидетелем тяжелых последствий начала разного рода майданов, в том числе на Ближнем Востоке. И я считаю, что мы должны сделать все, чтобы исключить этот процесс», – объяснил депутатам ЕГД Гаврилов.

Позднее у драмтеатра он сделал еще одно заявление. Говоря об «экстремистских элементах», парламентарий сообщил, что они «начинают с невинной раздачи пирожков», хотя пирожки в сквере раздавали представители Фонда святой Екатерины, инициаторы строительства храма, а не те, кто выступали против застройки в зеленой зоне. «В этой ситуации, когда нет диалога, нет коммуникации, начинают проявляться откровенно опасные экстремистские элементы, которые начинают с невинной раздачи пирожков с защитой экологии, а все заканчивается Одессой. Сегодня это храм, сегодня это сквер, а завтра это власть, завтра это сепаратизм, завтра это терроризм», – заявил депутат.

