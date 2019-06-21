Беспорядки в Грузии оказались связаны с депутатом, «прославившемся» в Екатеринбурге на теме сквера

Депутат Госдумы и президент Межпарламентской ассамблеи православия коммунист Сергей Гаврилов объяснил, почему он оказался в кресле спикера парламента Грузии, что спровоцировало массовые протесты и беспорядки в Тбилиси. Как выяснилось, он сел туда, куда ему показали. А беспорядки готовились заранее, к тому же члены российской делегации стали свидетелями того, «как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка».

Сергей Гаврилов в Екатеринбурге стал известен из-за событий в сквере у театра драмы. Парламентарии от Госдумы нагрянули в Екатеринбург, когда в городе местные власти пытались выстроить диалог с общественностью. Неделя протестов с ломанием забора и жесткой реакцией на это силовиков закончилась, мэрия обещала провести опрос, Фонд святой Екатерины обещал демонтировать забор – то есть людям показывали, что их мнение услышали и с ним попытаются посчитаться. Однако после десанта Госдумы «перемирие» рисковало закончиться новыми акциями – в том числе благодаря громким высказываниям православного депутата-коммуниста. На встрече с депутатами екатеринбургской гордумы он увязал события в сквере с майданом на Украине и Арабской весной.

«Но на вас не должны давить вневластные, серые деструктивные группировки. Неважно, из кого они состоят – провокаторов, русофобов, христианофобов, криминальных элементов – людей, которых тянет на бунт. Наша страна, Екатеринбург, его спокойствие, стабильность и безопасность гораздо важнее, чем попытки радикальных политических экспериментов. Я просто был свидетелем тяжелых последствий начала разного рода майданов, в том числе на Ближнем Востоке. И я считаю, что мы должны сделать все, чтобы исключить этот процесс»

Еще более впечатляющей была речь Гаврилова, когда он подошел к территории сквера (не зайдя в сам сквер, впрочем). Там он говорил об экстремистских элементах, обозначив, что они «начинают с невинной раздачи пирожков». Эта фраза горожанам хорошо запомнилась – пирожки в сквере раздавали представители Фонда святой Екатерины, о чем парламентарию, видимо, не сообщили.

«В этой ситуации, когда нет диалога, нет коммуникации, начинают проявляться откровенно опасные экстремистские элементы, которые начинают с невинной раздачи пирожков с защитой экологии, а все заканчивается Одессой. Сегодня это храм, сегодня это сквер, а завтра это власть, завтра это сепаратизм, завтра это терроризм»

Однако несмотря на такие явно провокационные заявления, в Екатеринбурге никаких новых акций не проводили. Вечером того же дня забор в сквере демонтировали – что для защитников сквера было важнее, нежели опусы парламентария, до того неизвестного большинству горожан.

Екатеринбург, Тбилиси, Елена Иванова

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