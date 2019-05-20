Депутаты Госдумы возложили ответственность за протесты в сквере на местную власть (ВИДЕО)

Депутаты Государственной думы сегодня встретились с журналистами возле сквера у театра драмы. Народные избранники рассказали, что прибыли в уральскую столицу, чтобы изучить конфликт, который образовался на почве строительства храма святой Екатерины. Проход вдоль забора в сквере депутаты запланировали после заседания городской думы Екатеринбурга, сообщает корреспондент «Нового Дня».

Впрочем, вместо изучения территории первым делом народные избранники организовали брифинг для журналистов. Во время беседы председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что причиной образовавшегося конфликта стала недоработка местных властей. «В этой ситуации, когда нет диалога, нет коммуникации, начинают проявляться откровенно опасные экстремистские элементы, которые начинают с невинной раздачи пирожков с защитой экологии, а все заканчивается Одессой. Сегодня это храм, сегодня это сквер, а завтра это власть, завтра это сепаратизм, завтра это терроризм», – дополнил Сергей Гаврилов.

Что говорили на брифинге – в видео РИА «Новый День».

Депутаты Госдумы о конфликте из-за сквера в Екатеринбурге

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.05.19

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