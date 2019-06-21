Кресло раздора: депутат Госдумы раскрыл подробности скандала в парламенте Грузии

Депутат Госдумы от КПРФ, глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов рассказал, как оказался в кресле спикера парламента Грузии, что спровоцировало массовые протесты и беспорядки в Тбилиси минувшей ночью, в ходе которых пострадали десятки человек.

Парламентарий сообщил, что сел в кресло председателя грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия, потому его пригласили занять данное место. «Куда меня приглашает сесть принимающая сторона – там я и располагаюсь», – поведал Гаврилов в интервью газете «Коммерсантъ». Депутат объяснил, что согласно протоколу это место отводится председательствующему Генассамблеи, коим и был он. По словам Гаврилова, он сидел в креслах спикеров парламента Греции, Ливана и ряда других стран и во всех случаях не возникало никаких проблем.

Парламентарий также категорически опроверг информацию о том, что он якобы участвовал в боевых действиях в Абхазии, назвав ее «ложью и провокацией». «Это фейк-ньюс, распространенные экстремистами из числа грузинской оппозиции для того, чтобы провести провокацию и захватить парламент», – сказал Гаврилов, подчеркнув, что никогда не участвовал в боевых действиях «в Абхазии и в любой другой стране».

Депутат отметил, что ему «очень печально, что грузинские СМИ подхватили ее». И добавил, что члены российской делегации стали свидетелями того, «как грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка».

По словам Гаврилова, нападение было «спланировано и подготовлено», о чем свидетельствуют печатные материалы радикалов. «Мероприятие, на наш взгляд, было хорошо подготовлено. Оно управлялось кураторами с плакатами, дискредитирующими Россию», – отметил депутат в комментарии телеканалу «Звезда».

Ранее Гаврилов заявлял, что радикалы облили его водой и пытались отобрать документы.

Как сообщал «Новый День», вечером 20 июня в центре Тбилиси начались массовые протесты. Триггером к беспорядкам стал инцидент с участием депутата Госдумы, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. В начале заседания в парламенте он сел в кресло спикера, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов, а затем покинули зал. После этого в здание парламента ворвались радикалы.

На улицах митингующие требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули Грузию. Среди других требований – отставка спикера парламента, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Полицейские применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По последним данным грузинского минздрава пострадали 68 человек – 38 полицейских и 30 протестующих. Среди пострадавших есть журналисты. Одного из представителей СМИ резиновая пуля лишила глаза.

В настоящее время центральный проспект Руставели и территория, прилегающая к зданию парламента Грузии, зачищена и охраняется полицейскими.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что все участники штурма здания парламента и «виновные в насилии по отношению к полицейским» понесут заслуженное наказание.

Глава грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе и другие лидеры оппозиции тем временем призвали к возобновлению протестов в центре Тбилиси вечером в пятницу. В оппозиции пообещали, что протесты будут «абсолютно мирными».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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