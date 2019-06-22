Путин запретил летать в Грузию. Что делать туристам

Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок из России в Грузию. Запрет начнет действовать с 8 июля. Батуми и Тбилиси у россиян стали весьма популярным местом отдыха, многие находятся там прямо сейчас. «Новый День» выяснил, что делать тем, кто купил билеты, но не сможет улететь из-за решения президента.

По оценке исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, с учетом того, что в Батуми из Кольцово рейсы совершаются ежедневно, а в Тбилиси несколько раз в неделю, можно предположить, что сейчас в Грузии находятся более тысячи уральских туристов, покупались билеты и туры, в том числе на сентябрь. «Это было одно из немногих растущих направлений. В июле было снижение количества вылетов на Крит, в Турцию, снизился спрос на Италию, Испанию, по другим направлениям – с Грузией такого не происходило. Для многих это [запрет вылетов] было неожиданным. Есть распоряжение, но по механике возврата пока полного понимания нет. Мы ждем определения правового статуса, думаю, Росавиация или Ростуризм дадут пояснения в понедельник», – прокомментировал Мальцев.

По его словам, туроператоров, которые занимались Грузией, в регионе немного и это не монооператоры – они смогут предложить туристам какие-то другие направления, которые есть в программе. Мальцев порекомендовал обратить внимание на Болгарию, но отметил, что «Россия – альтернатива на все случаи жизни. Хорошо себя чувствуют Крым и Сочи».

Авиакомпании, которые предлагают беспересадочные рейсы из Екатеринбурга в Грузию, уже объявили о возврате денег за билеты, это касается и невозвратных билетов.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» закрыла продажу авиабилетов в эту страну. «Пассажирам, купившим билеты в Грузию, будет оформлен вынужденный возврат и возвращена полная стоимость авиабилетов. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения. Горячая линия откроется в понедельник, 24 июня. Следите за новостями на сайте авиакомпании и на страницах в социальных сетях. До 8 июля все рейсы в Тбилиси, Батуми и Кутаиси будут выполнены по расписанию», – прокомментировали в пресс-службе компании. Если вылет в Грузию запланирован до 8 июля, а обратно после, то туристам предложат возврат до 8 июля при наличии мест.

«Информация по ситуации с авиасообщением между Россией и Грузией: До 8 июля все рейсы «Победы» в Грузию выполняются по расписанию. Всем клиентам отменённых рейсов после 8 июля будет выполнен полный возврат денежных средств», – сообщает «Победа» через официальные соцсети. Эта компания обещает вернуть деньги и в случае, если вылет будет до 8 числа, а прилет после – но с заявлением на возврат нужно обратиться до даты вылета.

Между тем, туристы обсуждают, как им быть с запланированным отдыхом. «Я в растерянности. Вдруг там все ухудшится, кто-то еще что-то скажет и вообще война начнется». – описала свои переживания екатеринбурженка Юлия, которая должна улететь на отдых завтра. В соцсетях путешествующие успокаивают друг друга тем, что в целом народ Грузии очень хорошо относится к российским туристам.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 21.06.19

Презентация заявки Екатеринбурга на Универсиаду состоится 2 и 3 июля. / Сотрудникам первоуральской мэрии, которые стали жертвами мошенников, аннулируют задолженности (ФОТО, ВИДЕО). / Избирком планирует отказать в регистрации инициативной группе по референдуму о храме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»