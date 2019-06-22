Туристам, купившим туры в Грузию, вернут деньги полностью или частично

В связи с протестами в Грузии президент РФ Владимир Путин вечером в пятницу, 21 июня, подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки с территории Росси в Грузию с 8 июля. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение на родину временно находящихся в Грузии россиян и их багажа. Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков назвал условием отмены запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию нормализацию ситуации в стране. «Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан», – подчеркнул он в интервью РБК. В Ростуризме и Ассоциации туроператоров России уже заявили, что туристы, купившие путевки в Грузию или уже находящиеся на отдыхе в этой стране, могут рассчитывать на полный или частичный возврат стоимости тура.

Авиасообщение между Россией и Грузией должны приостановить авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings и Smartavia. Большинство из них к этому часу заявили, что закрывают продажу билетов и прекращают полеты в Грузию с 8 июля. Пассажирам отмененных рейсов будут возвращены деньги за билеты. В «Аэрофлоте», в частности, заявили, что пассажиры, которые приобрели билеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, получат возврат полной стоимости билета по месту его приобретения, или бесплатно изменить дату перевозки с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов. Это же правило касается пассажиров, имеющих билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату.

Пассажирам, имеющим билеты с вылетом в Грузию до 8 июля, в случае их отказа от полета деньги будут возвращаться в соответствии с тарифом такого билета, заявили в Ростуризме.

Стоит отметить, что Грузия является достаточно популярным местом отдыха для россиян. Туристы в основном едут в Тбилиси, но с открытием летнего сезона многие устремились в Батуми.

По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в настоящее время на территории Грузии находятся около 5-7 тысяч организованных туристов, а самостоятельных – в 2-3 раза больше. Об этом ТАСС заявила исполнительный директор АТОР Майи Ломидзе.

В то же время у Ростуризма другие цифры: сейчас в Грузии по линии российских туроператоров, по данным ведомства, находится порядка 1500 туристов, количество самостоятельных туристов уточняется.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирины Тюриной, все организованные российские туристы должны быть вывезены из Грузии в плановом порядке, согласно выписанным билетам, или любыми другими доступными рейсами до 8 июля. Те, кто не захочет прервать свой отдых, сами будут решать задачу возвращения в Россию и покупать обратные билеты за свой счет», отметила она в комментарии РИА «Новости». Тюрина подчеркнула, что это же касается и самостоятельных туристов, которым авиакомпании будут присылать информацию по СМС либо другими доступными способами.

Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил, что правительство РФ уже создало оперативную рабочую группу по координации взаимодействия с пассажирами российских авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в Грузию. По его словам, перевозчикам даны указания открыть горячие линии в связи с ситуацией с авиарейсами в Грузию.

Купившие туры в Грузию с вылетом после 8 июля могут полностью вернуть деньги за путевки или перебронировать на другие направления, сообщила Майя Ломидзе в комментарии РИА «Новости». В том случае, если отдых в Грузии был прерван, туристы могут рассчитывать на «частичную компенсацию пропорционально недогулянным дням», пояснила она. По ее словам, срок возврата средств может варьироваться от 2 недель и более в зависимости от количества поступивших заявок туроператорам.

В Ростуризме в свою очередь заявили следующее: «Граждане, заключившие договоры о реализации туристского продукта по направлению в Грузию с 21 июня 2019 г. имеют безусловное право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта или изменения его условий в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ухудшение условий путешествия и другое) (ст. 10, 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации). При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала – ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг».

Добавим, что Ассоциация туроператоров России опубликовала на своем сайте памятку для россиян, которые приобрели путевки в Грузию. В ней содержатся ответы на вопросы, которые возникают в связи с решением властей РФ запретить полеты и продажу туров в Грузию.

«У туриста есть право расторгнуть договор о реализации турпродукта в том числе и в судебном порядке, в любой момент и этому праву в туристических компаниях не препятствуют», – отмечается в сообщении АТОР.

Между тем, по турам с датами вылетов через несколько месяцев АТОР рекомендует не принимать экстренных решений, потому что ситуация в Грузии «может измениться и рекомендации уполномоченных органов могут утратить свою силу».

Если тур в Грузию уже куплен и вылет планируется в июне, турист должен самостоятельно принять решение о поездке и помешать может только отмена регулярного рейса, сообщили в ассоциации. «Решение о поездке принимает турист самостоятельно, рекомендации Ростуризма и МИД РФ не ограничивают его конституционные права на перемещение. Единственное организационное препятствие – отмена регулярного авиарейса», – отметили в АТОР.

«В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения», – такой ответ дан АТОР на вопрос об аннулировании купленных в июне путевок. Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) властей, уточнили в ассоциации.

Если турист купил авиабилеты самостоятельно, а не через турагента, АТОР советует изучить условия возврата согласно приобретенному тарифу и обратиться в авиакомпанию, поскольку каждый случай индивидуален.

Президент РФ запретил авиаперевозки в Грузии после массовых протестов в центре Тбилиси, которые начались вечером в четверг, 20 июня, и продолжались до утра пятницы. Поводом стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера грузинского парламента, с его слов, по приглашению принимающей стороны, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий Грузии. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов, а затем сами покинули зал. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Одновременно у здания парламента начался митинг протеста. Полицейские применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным минздрава страны, число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси достигло 240 человек. Задержаны были более 300 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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