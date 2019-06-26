«Победа» начала возвращать деньги за билеты в Грузию. Что делать пассажирам?

Авиакомпания «Победа» начала возвращать пассажирам деньги за билеты в Грузию на даты после 8 июля. Однако этот процесс происходит не автоматически – клиенты перевозчика должны обратиться с заявкой в авиакомпанию. Есть несколько способов сделать это.

Самый быстрый способ – позвонить на горячую линию «Победы» по номеру 8-809-505-47-77. Однако это платный телефон. За минуту разговора возьмут 60 рублей. Сами клиенты авиакомпании говорят о том, что лучше звонить туда поздно вечером или рано утром, чтобы деньги не списывались за ожидание, а соединение произошло как можно быстрее.

Другой вариант – позвонить на номер 8-499-215-47-47. Эта линия бесплатная, однако дозвониться с первой попытки едва ли получится. Если свободных операторов не будет, то через две минуты ожидания звонок будет сброшен, но представители авиакомпании перезвонят клиенту позднее – его номер фиксируется. На линии обещают, что обратный звонок будет совершен в течение 30 минут, но из-за большой загруженности подождать придется дольше – до двух дней.

Наконец, третий, самый долгий способ – написать на электронную почту vozvrat@pobeda.aero.

Отметим, для оформления возврата средств придется назвать код бронирования или номер электронного билета, а также паспортные данные всех пассажиров. На горячей линии «Победы» уточняют, что деньги перечислят на ту карту, с которой были оплачены билеты, в течение 3-5 рабочих дней, но, в зависимости от банка и времени обработки транзакции, срок может увеличиться до 30 суток.

Как ранее сообщал «Новый День», авиакомпания «Уральские авиалинии» после запрета полетов в Грузию предложила своим клиентам бесплатно переоформить маршруты на любые регулярные рейсы по России и странам СНГ. В этом случае пассажирам не придется отменять намеченный отпуск. «Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Маршруты можно уточнить на официальном сайте «Уральских авиалиний».

Напомним, после антироссийскийх митингов у грузинского парламента в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирских перевозок в Грузию из РФ и обратно, начиная с 8 июля.

Екатеринбург, Елена Сычева

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