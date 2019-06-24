«Приезжайте и никого не слушайте» vs «Россия – оккупант»: как чувствуют себя российские туристы в Тбилиси после запрета полетов

В понедельник, 24 июня 2019 года, спустя два дня после того, как президент России Владимир Путин запретил полеты в Грузию, в Тбилиси еще много российских туристов. Но оставаться вне политики и только наслаждаться прекрасными видами Грузии тем, кто здесь проводит отпуск, не удастся.

«А вы приезжайте к нам, никого не слушайте», – говорит мужчина на рынке Тбилиси, услышав нашу русскую речь. И продолжает: «Они только за свои лавки переживают, политики». В старом районе, где много туристов, кажется, что волноваться нам, возможно, не стоит. Люди тут и там с интересом спрашивают, откуда мы. Кажется, что им интересно знать, почему же мы все-таки приехали. Почему не испугались волнений. Спрашивают, и добавляют: «Только не реагируйте на провокации». Торговец на рынке уточняет: «Только вчера приехали? А пробовали вино и местную водку?». Узнает, что нет. И тут же предлагает продегустировать – свою собственную водку. На рынке вкусная чурчхелла, свежие фрукты.

Но в центре Тбилиси настроения несколько иные. На столбах вдоль проспекта Руставелли наклейки «Россия – оккупант».

Надпись: «Агутина – вместо Путина».

В витринах антироссийские лозунги.

Возле парламента – забастовка с палаткой и развешаны лозунги на грузинском.

На одной из площадей рядом с проспектом Руставелли к нам подходит женщина – сотрудница туркомпании, рекламирует туры в горы. И тоже старается нас успокоить: Тбилиси – интернациональный город. «Не верьте, что есть какие-то гонения. Здесь разные национальности живут. Вот нашу компанию основали два русских мужчины. Один – из Владивостока. Мы рады туристам», – говорит Эльмира. Она дает нам карту города, мельком рассказывает, что один из парков имеет сразу три названия – Александровский сад, сад коммунаров и парк 9 апреля. Так в названиях отражались разные политические эпохи. Она объясняет: рядом с нами старое здание парламента, а новое президент Саакашвили сделал в другом месте – хотел, чтобы в центре не было митингов. Но их все равно проводят именно здесь.

Мы идем смотреть на этот старый парламент. На него смотрят не только глаза прохожих, но и несколько камер: а журналисты и операторы сидят на противоположной стороне, в тени деревьев, с микрофонами. Может быть, ждут начала каких-то акций или выхода спикеров.

Прохожие на проспекте Руставелли глядят на нас недружелюбно. Но в местных ресторанчиках русским в еде не отказывают, конечно. В простой хинкальной сидит компания русских туристов. Пьют вино, громко разговаривают, шутят и смеются. Мы тоже обедаем здесь. Обслуживают спокойно, еда недорогая и вкусная. Официанты говорят по-русски.

В продуктовых магазинах на центральном проспекте – российские марки продуктов. Молоко – точь-в-точь как дома, в Екатеринбурге, сгущенка, шоколад.

В метро советское оборудование – старые эскалаторы.

Двигаемся дальше, доходим до монумента современного искусства – велосипеда на проспекте Руставели. И тут начинается автопробег.

Огромная, длинная колонна автомобилей с грузинскими флагами, которые торчат из окон. Люди тоже высовываются из окон машин. Сигналы гудят, люди кричат.

Встречные машины отвечают звуками клаксонов. Некоторые прохожие машут в ответ. В колонне также едет машина с украинским флагом и еще одна очень заметная – с флагом США и Евросоюза.

Ради автопробега, который связан с требованиями отставки главы МВД, полицейские перекрыли движение по одной из улиц. Митингующие требуют увольнения главного полицейского в связи с тем, что силовики разогнали политический митинг.

В инстаграм пишут люди, которые только планируют отпуск в этой горной стране: спрашивают, как обстановка, стоит ли ехать, опасно ли на улицах. В этой соцсети уже много постов от русских туристов, которые сейчас здесь отдыхают: пишут, что переживать не стоит, что все вкусно, красиво и гостеприимно. В целом очень много постов о Грузии, которая в последнее время стала одним из любимых мест для путешествий россиян.

Тбилиси, Екатеринбург, Наталья Ефремова

Тбилиси, Екатеринбург. Другие новости 24.06.19

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