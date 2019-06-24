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Понедельник, 24 июня 2019, 17:11 мск

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«Уральские авиалинии» предложили переоформить билеты в Грузию на другие маршруты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» после запрета полетов в Грузию предложила своим клиентам бесплатно переоформить маршруты на любые регулярные рейсы по России и странам СНГ. В этом случае пассажирам не придется отменять намеченный отпуск.

«Пассажиры могут без доплат изменить перевозку и отправиться в насыщенные культурной жизнью Москву и Санкт-Петербург, на жаркие морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, в туристические походы на Алтай, в тур по Байкалу, Колыме или к друзьям и родственникам, живущим на другом конце нашей страны, а также повысить жизненный тонус в Кавказских Минеральных Водах», – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Маршруты можно уточнить на официальном сайте «Уральских авиалиний».

Напомним, что после указа президента РФ авиакомпания отменила все рейсы и закрыла продажу авиабилетов в Грузию. Пассажирам, купившим билеты в эту страну с датами вылетов после 8 июля, будет возвращена полная стоимость авиабилетов, либо переоформлен маршрут перелета. Для этого необходимо обратиться по месту их приобретения.

«Просим пассажиров, оформивших вынужденный возврат, набраться терпения в связи с большим количеством обращений. Все денежные средства будут возвращены в порядке очереди», – отметили в компании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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