Свердловчане этим летом чаще отдыхают в Сочи и Крыму

Этим летом на треть выросло количество уральцев, которые выбрали для пляжного отдыха российские курорты. По статистике аэропорта Кольцово, пассажиропоток в Крым, Сочи и Геленджик вырос на 21-52% в зависимости от направления. Так же безусловно популярной остается Турция.

Сбылись прогнозы экспертов туррынка, которые перед стартом сезона пророчили, что 80% туристов в этом году для отдыха выберут Турцию и российские курорты Черного моря.

По последним данным аэропорта Кольцово, именно по этим направлениям пассажиропоток нынешним летом стабильный и даже растет.

«В пятерку самых популярных курортных маршрутов вошли Анталья, Сочи, Симферополь, Анапа и Ларнака. Вне конкуренции по популярности на зарубежных направлениях у уральцев остается Турция. В июне и июле пассажиропоток в Анталью, Даламан и Бодрум составил почти 230 тысяч пассажиров. Сегодня на турецкие курорты из Кольцово осуществляется до 10 вылетов в сутки, – рассказали в пресс-службе Кольцово. – Особенностью текущего летнего сезона стал существенный рост на отечественных курортных направлениях. Так, в 2019 году объем перевозок на российские черноморские курорты вырос более чем на треть и достиг отметки в 233 тысяч пассажиров. При этом пассажиропоток растет практически на всех южных направлениях – Симферополь (52%), Сочи (33%), Геленджик (21%), Минеральные Воды (124%)».

Всего же в июне и июле Кольцово обслужил 575 тысяч пассажиров – это на 5% больше, чем за два летних месяца 2018 года.

Напомним, в преддверии летнего сезона эксперты туристического рынка делали ставку на Турцию и Россию. Также предполагалось, что немалое количество уральцев отдохнет в Грузии, но президент России Владимир Путин с 8 июля запретил авиасообщение с этой страной.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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