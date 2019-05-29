Турция, Крым и Грузия: эксперты рассказали о тенденциях в летнем туризме

Опасения, что в 2019 году российские туристы станут реже ездить в отпуск, не оправдались.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев и член правления Уральской ассоциации туризма Оксана Чувакова.

По словам Мальцева, среди зарубежных направлений первое место уверенно держит Турция, по сравнению с прошлым годом число рейсов в Анталью увеличилось уже на 19%. Оксана Чувакова добавила, что средняя стоимость поездки на одного человека – 40-50 тысяч рублей. С прошлого года цены выросли примерно на 20%, но, по словам эксперта, на спрос это практически не повлияло. Просто теперь туристы выбирают себе более дешевые варианты посещения той же страны.

Постепенно повышается интерес к экскурсионным турам по регионам России. Сейчас в моде Калининград. Сахалинское и Камчатское направления тоже развиваются, но существенно медленнее. Традиционно в топе – Грузия, причем самые разные туры: и горнолыжные, и экскурсионные с посещением Тбилиси, и морской отдых в Батуми.

А еще через несколько лет, по словам Михаила Мальцева, «полноправным и полновесным конкурентом средиземноморским курортам станет Крым». На данный момент разрабатываются мощные инвестиционные проекты с одним из крупнейших туроператоров, планируются огромные вложения в объекты инфраструктуры. «Требуется не просто построить какое-то количество отелей, которых там не хватает, но и создать на базе муниципалитетов дополнительные туристские поселки с развитой инфраструктурой. Фактически, на ровном месте!» – заявил эксперт.

Он добавил, что в 2018 году в Крыму отдохнули около 6 млн жителей Свердловской области, это больше, чем русских туристов в Турции. Еще 26 млн человек посетили Краснодарский край. С открытием Крымского моста поток туристов только возрастет, так как многие граждане России ездят в отпуск на собственных автомобилях, добавил Мальцев.

Еще одна тема, которая волновала журналистов в преддверии летнего сезона – это Египет. Но здесь эксперты оказались бессильны что-либо предложить: адекватной замены египетским курортам за последние несколько лет найти так и не удалось. Спикеры лишь сообщили, что у многих туроператоров хранятся списки любителей этого направления, и как только оно будет открыто, оно снова станет одним из самых востребованных.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 29.05.19

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