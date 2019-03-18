80% уральских туристов летом 2019 года выберут Турцию или Россию

Подавляющее большинство туристов из Екатеринбурга и области выберут для отдыха на море этим летом Турцию или Россию. Ни одного нового направления с вылетом из Кольцово не будет, да и по старым объемы перевозки вряд ли превзойдут прошлогодние. И это не удивительно: цены на туррынке кусаются – даже Турция обойдется в 80 тысяч на двоих.

«На Турцию и Россию придется от 70% до 80% всех продаж, порядка 10% в общем объеме займут туры в Грецию и на Кипр, а 20% придется на все остальное, включая и Юго-Восточную Азию», – такие данные приводит сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России» по итогам опроса крупнейших игроков российского туристического рынка.

Туроператоры и крупные сети турагентств отмечают, что из-за сниженной платежеспособности россияне выбирают относительно дешевый и «более понятный» отдых: море и система «все включено» (где не надо доплачивать на отдыхе) или море и российские цены.

«Если лет пять назад представитель среднего класса спокойно планировал сам себе поездку с семьей по Италии за 2 тысячи евро, то в этом году предпочесть такой отдых для него уже более проблематично, и мы видим, что эти же самые люди выбирают простой пакетный пляжный продукт», – цитирует «Вестник АТОР» представителей турбизнеса.

Все это справедливо и в отношении уральского туррынка. Здесь эксперты также предполагают, что подавляющее большинство туристов выберут для отдыха Россию и Турцию.

«Из зарубежных направлений, конечно, будет лидером Турция. А Россия оттянет на себя суммарно более 50% всего турпотока, но это если включать и тех, кто летит на самолетах, и кто едет на поездах, и «пакетных» туристов, и самостоятельных», – подтвердил корреспонденту РИА «Новый День» исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Остальные направления поделят между собой незначительное количество туристов. Как и в прошлые годы, какой-то процент выберет Грецию, приближенные к морям страны Европы, небольшое количество полетит в Юго-Восточную Азию. Ничего нового с вылетом из Кольцово в этом году не будет – ни экзотики, ни хорошо забытых старых направлений. Объемы авиаперевозки, по прогнозам туроператоров, тоже останутся на уровне прошлого года.

При этом многие страны в принципе перестают проявлять к российскому рынку повышенный интерес, считают эксперты. Например, когда-то Испания обсуждала возможность визовых поблажек для россиян, а в этом году, напротив, повысила минимальное финансовое обеспечение для получения шенгена: в визовых центрах, по информации консульства, для подачи документов нужно подтвердить на счету 90 евро на человека на один день поездки (ранее было 75 евро). Не предоставляют никаких преференций туроператорам и другие страны Западной Европы. Поэтому ожидать какого-то роста спроса на этом направлении не стоит.

Цены на летний отдых в этом году будут немалые. Даже Турция подорожает на 8-12%. И это по самым скромным подсчетам.

«Турция, скорее всего, отменит субсидирование чартерных рейсов из России. Кроме того, туроператоры уже говорят, что отельеры, даже из числа постоянных партнеров, поднимают цены. Сами турецкие отельеры объясняют это ростом акцизов на алкоголь. Так или иначе, но отдых в Турции будет стоить не менее 40 тысяч на человека», – отметил г-н Мальцев.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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