Семейный отдых на море подорожал на 15-25 тысяч рублей

Стоимость туров на зарубежные моря с вылетом из Екатеринбурга выросла на 15% по сравнению с прошлым летом. Чтобы семье из трех человек позагорать в Турции или Греции, теперь придется заплатить на 15-25 тысяч больше.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков, в среднем цены на туры в этом году повысились на 15% по сравнению с прошлым летом. Изначально туроператоры говорили о 10-процентном росте, но затем доллар скакнул вверх и, соответственно, подорожали все турпакеты, которые считаются в валюте: летом 2017-го доллар стоил 56 рублей, сегодня – 62 рубля.

Например, средний чек по Турции, по данным г-на Пузанкова вырос на 6 тысяч рублей: если в 2017 году один человек мог отдохнуть за 30,8 тысяч рублей, то сегодня – за 36,6 тысячи. Как ранее писал «Новый День», такое повышение связано с тем, что турецкие отельеры в этом сезоне не дают скидки российским партнерам: и без россиян Турция «грузится» хорошо.

Несмотря на скачок цен, турецкое побережье пока остается самым доступным из зарубежных пляжных направлений. Например, цена аналогичного по составляющей тура на Кипр составит 45 тысяч рублей на человека (+5 тысяч с прошлого лета), в Грецию – свыше 47 тысяч рублей (+4 тысячи с прошлого лета) и так далее. Итого, посчитали эксперты, средний тур на семью из 3-4 человек за год подорожал на 15-25 тысяч рублей – в зависимости от направления и программы тура.

«Спрос на Турцию по сети турагентств по всей России вырос на 25%, а по данным Кольцово, количество кресел из Екатеринбурга выросло на 18%. Турция снова этим летом будет популярным направлением», – отметили представители УАТ.

Что касается российского юга, то здесь цены выросли на размер инфляции, свою роль сыграло и удорожание авиатоплива. Но средний ценник на отдых в Сочи и Крыму Максим Пузанков назвать не смог, поскольку большую часть туристов по российским направлениям оттягивает так называемый самостоятельный туризм: когда люди сами покупают билеты и бронируют отели.

Напомним, ранее (до роста курса валют) туроператоры и турагенты рассказывали, что по акциям раннего бронирования спрос на летние туры с вылетом из Екатеринбурга был больше, чем в 2017 году. У эконом-сегмента популярностью пользовались «массовые» направления, у ВИП-клиентов – круизы по морям и Европе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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