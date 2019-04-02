12 рейсов за день в Турцию и никаких новинок – Кольцово перешел на летнее расписание

Аэропорт Кольцово перешел на летнее расписание полетов, в котором в этом году представлено более 100 направлений. Лидеры по частоте вылетов – морские курорты России и Турции: на российские пляжи будет отправляться 11 самолетов в сутки, на турецкие – 12. Новинок в этом сезоне нет.

«Традиционно в летнюю навигацию отмечается увеличение интенсивности полетов. Так, на отечественные черноморские курорты (Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик) запланировано выполнение до 11 вылетов в сутки силами пяти авиакомпаний, в Минеральные Воды – до пяти рейсов в неделю. На международных направлениях выделяются популярные направления отдыха, особенно Турция. На турецкие курорты – Анталья, Алания (Газипаша), Бодрум, Даламан и Стамбул – запланировано до 12 рейсов в сутки, полеты будут выполнять сразу двенадцать авиакомпаний», – сообщили в пресс-службе Кольцово.

Также отмечается рост числа рейсов и на внутренних региональных маршрутах – в Самару, Казань, Краснодар, Новый Уренгой, Нижневартовск и другие. Существенно увеличивается число рейсов на курорты ближнего зарубежья – Батуми, Тбилиси, в Баку. Помимо Турции и Грузии, смогут напрямую улететь на Кипр, в Грецию, Болгарию, Италию, Испанию, Францию, Чехию, Тунис, ОАЭ, Китай, Армению, Израиль, Таиланд, Шри-Ланку и многие другие страны.

А вот новинок, как и писал ранее «Новый День», не запланировано. Да и по старым направлениям эксперты не видят роста объемов перевозки. И это не удивительно: цены на туррынке кусаются – даже Турция обойдется в 80 тысяч на двоих.

«Если лет пять назад представитель среднего класса спокойно планировал сам себе поездку с семьей по Италии за 2 тысячи евро, то в этом году предпочесть такой отдых для него уже более проблематично, и мы видим, что эти же самые люди выбирают простой пакетный пляжный продукт», – говорят представители турбизнеса.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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