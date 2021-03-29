Из Кольцово на юг России поставили 15 рейсов в сутки

С сегодняшнего дня аэропорт Кольцово переходит на весенне-летнее расписание. Из 77 заявленных направлений 54 – внутрироссийские. Только на черноморское побережье в день будет вылетать по 15 рейсов.

Как сообщает пресс-служба Кольцово, самыми популярными городами летом будут Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик – в разгар сезона туда будут летать до 15 самолетов в день. О своих планах на российский юг заявили сразу восемь авиакомпаний. Кроме того, «Уральские авиалинии» планируют совершать до шести вылетов в неделю в Минеральные Воды.

Благодаря новым субсидированные рейсам авиакомпании Red Wing летом будет больше вылетов в российские города: Нижний Новгород, Барнаул, Москву и так далее. Из российских новинок появятся Махачкала, Братск, Казань, Самара.

Самым популярным зарубежным направлением останется Анталья. Уже сейчас о полетах туда заявили девять авиакомпаний. Еще три перевозчика отправятся в Стамбул. Также из международных вылетов уральцам доступны Занзибар (чартеры) и СНГ (Армения, Азербайджан, Таджикистан и другие).

Для сравнения: в допандемийный 2019 год весенне-летнее расписание Кольцово эксперты называли весьма скромным, поскольку не было никаких новых и экзотических направлений. Но тогда из Екатеринбурга осуществлялись вылеты по 100 направлениям. Можно было напрямую улететь в Грузию, на Кипр, в Грецию, Болгарию, Италию, Испанию, Францию, Чехию, Тунис, ОАЭ, Китай, Армению, Израиль, Таиланд, Шри-Ланку и многие другие страны.

Добавим, ранее руководство холдинга «Аэропорты регионов» прогнозировало, что допандемийный пассажиропоток в Кольцово в 2021 году не восстановится. Главная причина – отсутствие международных вылетов по большинству направлений. Но после снятия ковидных ограничений в аэропорту Екатеринбурга ждут 5-6 зарубежных авиакомпаний.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.03.21

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