В Кольцово после снятия ковидных ограничений вернутся 5-6 зарубежных авиакомпаний

После отмены коронавирусных ограничений 5-6 зарубежных авиакомпаний готовы будут совершать вылеты из Екатеринбурга, существенно расширив возможности уральцев для отдыха. Сейчас с представителями перевозчиков ведутся переговоры.

«В разное время в Кольцово было 18 зарубежных компаний. Среди них были и Lufthansa, и Czech Airlines, и авиакомпании Юго-Восточной Азии. Их уход не был связан с коронавирусом, непосредственно перед пандемией у нас оставалось только три зарубежных авиакомпании. Но я знаю, что сейчас Кольцово ведет переговоры с 20 зарубежными партнерами. При снятии ограничений 5-6 авиакомпаний готовы будут вернуться в Екатеринбург», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс Урал» президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Сейчас для уральцев ассортимент заграничных направлений ограничен. В основном туристы выбирают Турцию, ОАЭ и Танзанию, реже – Мальдивы (с пересадкой).

«По турецкому направлению в этом году планируют полеты шесть авиакомпаний в Анталью, три – в Стамбул. Но уральцам катастрофически не хватает международных направлений. Есть огромный круглогодичный спрос на Центральную Европу, прежде всего Чехию. Но тут у нас прямая зависимость от общей ситуации в мире», – констатировал Мальцев.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии, председателя профильного комитета ТПП РФ Юрия Барзыкина, цены на Турцию в этом году в среднем по стране выросли на 5-15%. Но ситуация может скорректироваться, когда разрешат перелеты в другие государства.

«К лету на рынок выйдут страны Средиземноморья, другие страны. Они готовы и сейчас, но перелета нет. Когда он появится, цены скорректируются», – отметил Барзыкин.

Напомним, международных вылетов из Кольцово не было почти год – до 8 февраля 2021 года. Сейчас из Кольцово летают самолеты в Турцию, ОАЭ, Танзанию и ряд стран СНГ. Например, в Анталью вылетает по 9 рейсов в неделю. Но в самом аэропорту дают пессимистичный прогноз по восстановлению пассажиропотока на 2021 год: здесь не надеются, что он выйдет на доковидный уровень.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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