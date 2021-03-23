В Кольцово дали пессимистичный прогноз по восстановлению пассажиропотока в 2021 году

В Кольцово не рассчитывают на восстановление пассажиропотока до допандемийного уровня в текущем году. Прежде всего этому мешают ограничения международного авиасообщения.

Как рассказал сегодня на встрече с журналистами директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков, на данный момент пассажиропоток в целом восстанавливается быстрее, чем планировали в начале 2021 года.

«Но международные ограничения накладывают отпечаток. Мы видим большой спрос со стороны пассажиров, но невозможно его удовлетворить, потому что полеты ограничены. Ждем, что начнут открываться страны и пассажиропоток будет расти. Цифры называть конкретные не хочу, потому что мы уже сейчас видим, что они могут быть выше, чем те, которые мы прогнозировали изначально», – отметил Красиков.

Он добавил, что те международные направления, которые уже открыты, востребованы и хорошо заполняются.

Напомним, международное авиасообщение возобновились из Екатеринбурга с 8 февраля. Сейчас из Кольцово летают самолеты в Турцию, ОАЭ, Танзанию и ряд стран СНГ. Например, в Анталью вылетает по 9 рейсов в неделю, с 16 февраля на этом направлении обслужено около тысячи пассажиров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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