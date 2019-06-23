«Ничего личного, просто бизнес»: в Москве ответили на слова президента Грузии о российских туристах Зурабишвили не понравилось решение Путина: «Преград для туристов быть не должно»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла ошибочным решение Владимира Путина запретить авиасообщение между Россией и Грузией и призвала решать политические проблемы, не создавая преград туристам. Об этом она заявила в интервью Euronews. Зурабишвили отметила, что «напряженность в отношениях с Москвой существует давно», однако это не помешало полутора миллионам туристов посетить страну. Более того, указала она, «обошлось без инцидентов с участием приезжих и местного населения».

«Мой ответ таков: туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию», – заявила глава Грузии, отвечая на вопрос, как она восприняла новость о приостановке полетов в Грузию. По ее мнению, «политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего». «Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории», – уточнила Зурабишвили, подчеркнув, что «это не должно ни коем образом влиять на туристов и население».

По ее словам, Грузия заинтересована в деэскалации возникших протестов. «Мы будем продолжать то, что уже делаем, отвечая мирными средствами на любые попытки усилить напряженность», – заверила она.

Ранее сегодня МИД Грузии заявил, что из-за захлестнувших центр Тбилиси протестов для гостей столицы Грузии, иностранных журналистов и туристов, включая из Российской Федерации, «никакой угрозы не возникло». При этом вчерашнюю попытку нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в МИД назвали «отдельным небольшим инцидентом», по которому уже проходит расследование, передает «Интерфакс». Съемочная группа брала интервью у владельцев турагентства, когда к ним подошли несколько парней. Они начали выкрикивать националистические лозунги и попытались избить журналиста и оператора канала. За журналистов вступился муж хозяйки туркомпании. В итоге нападавшие убежали.

На заявление Зурабишвили о российских туристах отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав его политическим ходом. По ее мнению, «заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора». Об этом Захарова написала в своем Facebook. «Туристы из России должны приезжать в Грузию, так как ее любят…»... Очевидно, что вы сейчас очень стараетесь, но надо стараться еще лучше. Не ради туристов из России, им есть куда ехать, а ради народа, который вас выбрал», – обратилась Захарова к грузинскому президенту. При этом Захарова подвергла критике Зурабишвили за использование слова «должны» в отношении туристов из России. «Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?» – вопрошает дипломат.

Захарова подчеркнула, что российские туристы должны чувствовать безопасность и то, что к ним относятся, как к «самым дорогим гостям». За это путешественники и платят деньги, но, если таких чувств нет, то «никто никому ничего не должен». «Ничего личного, просто бизнес», – подытожила Захарова.

Напомним, вечером 21 июня вечером 21 июня президент РФ Владимир Путин на фоне массовых протестов в Тбилиси временно запретил отечественным авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Президент также поручил кабмину обеспечить помощь в возвращении на родину находящимся в Грузии россиянам и рекомендовал туроператорам и турагентам прекратить продажу туров в Грузию. Накануне Минтранс РФ объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию с 8 июля.

Поводом для протестов, начавшихся 20 июня, стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны, чем вызвал недовольство депутатов от оппозиционных партий. Они сорвали заседание ассамблеи и потребовали выдворения из зала российских делегатов, а затем сами покинули зал. После этого в здание парламента ворвались радикалы. Одновременно у здания парламента начался митинг протеста. Полицейские применили против демонстрантов резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. По данным минздрава страны, число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси достигло 240 человек. Задержаны были более 300 человек.

В пятницу и субботу перед парламентом продолжились акции протеста, но они прошли мирно.

Ранее, комментируя протесты, президент Грузии обвинила в их организации Москву и назвала Россию «врагом и оккупантом». Она высказала мнение, РФ выгоден раскол внутри Грузии.

В Кремле и МИД России назвали происходящее в Тбилиси русофобском провокацией.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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