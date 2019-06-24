Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества вина из Грузии и усилил контроль за поставками

В России усилен контроль за качеством и безопасностью ввозимого алкоголя из Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве заявили об ухудшении качества импортируемых грузинских алкогольных напитков.

Как отметили в Роспотребнадзоре, с 2014-го по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, возросло в 2,9 раза и составило в минувшем году 203 тыс. литров.

Среди производителей, поставляющих некачественную алкогольную продукцию, надзорное ведомство перечислило АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компании», ООО «Кахетинское традиционное виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом грузинского вина», ООО «Корпорация грузинское вино», ООО «Компания грузинских вин и алкогольных напитков» и ООО «Батоно». Все партии не соответствующим требованиям продукции не допущены к ввозу на территорию России, указали в ведомстве.

Напомним, в 2006 году Россия запретила ввоз грузинских вин после того, как проверки выявили несоответствие нормам санитарной безопасности большого объема импортируемой в РФ грузинской алкогольной продукции. Запрет отменили в 2013 году.

Усиленные меры контроля за грузинским алкоголем введены на фоне запрета полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля и продажи туров в эту страну. В субботу, 22 июня, аналогичный запрет был введен и для грузинских авиаперевозчиков.

Российские власти приостановили авиасообщение между РФ и Грузией после массовых акций протеста в Тбилиси, которые начались вечером 20 июня. Митингующие требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности. Также участники протестов требовали проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Тогда пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Поводом для недовольства стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера парламента Грузии, причем, по предложению грузинской стороны. Это возмутило оппозиционных депутатов. В результате заседание было сорвано.

В минувшие выходные перед парламентом Грузии продолжились акции протеста, но они прошли мирно.

Сегодня стало известно, что грузинские власти пошли на уступки протестующим и изменят с 2020 года систему выборов в парламент республики. По словам лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, выборы в парламент Грузии в 2020 году пройдут по пропорциональной системе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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