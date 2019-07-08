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NewDayNews.ru

Понедельник, 8 июля 2019, 15:23 мск

Новости Политика

Госдуме предложили запретить в России грузинские вина и воду

Госдума в ходе заседания 8 июля рассмотрит вопрос о прекращении поставок на российскую территорию грузинских вина и воды. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия», сообщает РИА «Новости». По словам парламентария, также на повестку дня поставлен вопрос о запрете на перечисление денежных средств в Грузию. «Мы сегодня на совете Госдумы будем инициировать решение о прекращении поставок из Грузии вина, воды», – сказал Неверов.

В конце июня Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью ввозимого из Грузии алкоголя. Как писал «Новый День», в ведомстве заявили об ухудшении качества импортируемых грузинских алкогольных напитков. По данным ведомства, с 2014-го по 2018 год количество выявленной алкогольной продукции производства Грузия, не соответствующей обязательным требованиям, возросло в 2,9 раза и составило в минувшем году 203 тыс. литров.

Напомним, в 2006 году Россия запретила ввоз грузинских вин после того, как проверки выявили несоответствие нормам санитарной безопасности большого объема импортируемой в РФ грузинской алкогольной продукции. Запрет отменили в 2013 году.

Усиленные меры контроля за грузинским алкоголем введены на фоне запрета полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля и продажи туров в эту страну. В субботу, 22 июня, аналогичный запрет был введен и для грузинских авиаперевозчиков.

Москва, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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