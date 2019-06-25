Фиаско депутата Гаврилова: Россия потеряла Грузию

Отношения между Россией и Грузией в последнее время были слишком «нормальными», в результате чего заинтересованная часть грузинской элиты, а также внешние акторы, в том числе Украина и Запад, устроили провокацию с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, чтобы откатить ситуацию назад. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов и политиков.

В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель комиссии по международной политике Межпарламентской ассамблеи православия Константин Затулин обратил внимание, что грузинское общество сейчас солидаризировано в негативном отношении к России, что связано, в том числе с потерей Абхазии и Южной Осетии. «Отношение к России, как к стране, которая отобрала у Грузии Осетию и Абхазию – является внутренним консенсусом. Не готова грузинская элита и интеллигенция признать, что это их собственные ошибки привели к тому, что абхазский и осетинский народ в момент распада Советского Союза предпочли самостоятельность. Но они себя убеждают, что это все мы. Представьте, в 93 году, когда у нас тут бушевал конфликт между Верховным советом и президентом, мы, оказывается, козни строили», – сказал Затулин.

По его оценке, провокация, которая произошла в Тбилиси и спровоцировала массовые протесты населения, произошла по нескольким причинам. «Грузия была страной, которая пригласила нас для проведения международного мероприятия и сорвала его. Это первый случай в 26-летней истории ассамблеи. При этом должны быть сделаны соответствующие выводы. Это экстраординарный случай, он связан не только с Грузией, но и с Украиной. С 2014 года делегации Украины никакого участия в межпарламентской ассамблее не принимала, не посылала своих делегатов, а в этом году прислала, они сыграли активную роль в происходившем – и позицией целого ряда делегатов ассамблеи, который представляют Грецию», – отметил Затулин.

При этом он выразил уверенность, что провокация готовилась заранее. Более того, по его мнению, ее можно было предотвратить. «Мы не добились от грузинского парламента внятных гарантий того, что все без исключения члены российской делегации могут принимать участие в работе ассамблеи. Письмо-приглашение от спикера парламента Грузии (Ираклий Кобахидзе), сейчас он ушел в отставку, не содержало внятных гарантий, что не будет никаких приключений, прежде всего, с российской делегацией», – сказал парламентарий.

В этой связи он выразил сожаление, что «Гаврилов не обратил на это должного внимания, хотя его предупреждали до самого последнего момента». «Я вижу, как коллега Гаврилов с разных экранов выступает в роли невинной овечки. Это не совсем правильно, он несет ответственность. Он не забил тревогу по поводу того, что предстоит, а его предупреждали, что нельзя в этой ситуации так доверяться устным заверениям», – подчеркнул Затулин и заявил, что Гаврилов должен уйти в отставку после такого фиаско.

Как считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, это ухудшение отношений России и Грузии «не на день, не на два, а надолго». Пока в Грузии не стабилизируется внутриполитическая ситуация, вряд ли будет-то что новое», – сказал он.

По его словам, реакция руководства России и решение остановить турпоток из России в Грузию – совершенно оправданны. Более того, Джабаров предложил пересмотреть торговые отношения и сделать это максимально честно и прямо. «Я очень не хотел бы, чтобы Роспотребнадзор нашел какие-то примеси в грузинских винах. Я думаю, надо откровенно сказать: Мы не хотим сейчас покупать продукцию в Грузии, потому что Грузия считает нас страной агрессором», – подчеркнул он.

По мнению политолога Алексея Мухина, сегодня проблема в том, что в Грузии «агрессивно настроенные маргиналы» управляют всей политикой государства. «Клубок запутан. Необходимо отделать маргиналов и ту часть истеблишмента в Грузии, которая заточена русофобски, и остальную часть грузинского общества, которая в целом к России дружественна. Это агрессивное меньшинство, как и на Украине, на данном этапе определяет политику государства. Для Грузии это может иметь тяжелые социально-экономические последствия», – считает Мухин.

Он напомнил, что прекращение туристического потока из России повлекут для Грузии потерю от 6 до 8% от ВВП, а возможное продовольственное эмбарго – потерю еще 10 -15% от ВВП.

«Порядка четвери ВВП Грузии может оказаться под большим вопросом. Бедственное положение грузинского народа будет усугубляться», – прогнозирует политолог.

В этой связи Мухин также подчеркнул, что нельзя не учитывать и внешний фактор. «Соединенным штатам и Великобритании все равно, в какое социально-экономическое положение они загоняют своих сателлитов. Мне вообще кажется, что над населением Украины и Грузии проводится какой-то чудовищный эксперимент. Россия тоже поучаствовала в эксперименте в 90-х годах, но вовремя побила себя по щекам и вернулась к нормальному состоянию суверенного государства», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», российские власти запретили авиасообщение между РФ и Грузией после антироссийских акций протеста в Тбилиси, которые начались вечером 20 июня. Поводом для массовых выступлений стал случай с участием депутата Госдумы России, президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова, который во время заседания ассамблеи сел в кресло спикера парламента Грузии. Это возмутило оппозиционных депутатов. В результате заседание было сорвано.

Митингующие обвинили Россию в агрессии и требовали отставки спикера парламента, главы МВД и Службы национальной безопасности Грузии. Также участники протестов требовали проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. В результате столкновений с полицией пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Москва, Мария Вяткина

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