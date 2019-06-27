«Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций»: Госдума обсудила закрытие границы и запрет денежных переводов

Россия должна дать жесткий ответ на случившееся с ее делегацией в Грузии – в частности, речь может идти о закрытии границы, запрете денежных переводов с территории России, полном отказе от грузинского вина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев.

«Мы считаем, что Грузия должна почувствовать холодный воздух санкций со стороны России», – сказал он, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Сухарев, который также входил в российскую делегацию на Межпарламентской ассамблее православия, заявил, что грузинская сторона обещала «безопасность и нормальное проведение этого мероприятия, и ничто не предвещало беды».

После того как 20 июня в зал заседаний ворвалась группа радикалов, представляющих членов фракции «Единое национальное движение» партии Михаила Саакашвили.

«Приняв эстонского представителя за русского, они плеснули в него водой. Но когда он поднял табличку с надписью «Эстония», они извинились перед ним, – рассказал Сухарев. – Договориться с ними было невозможно, и было принято консолидированное решение всеми 23 делегациями покинуть парламент Грузии и переместиться в отель. Но в отеле нас тоже ждали эти депутаты, которые координировались людьми, которые говорили на американском английском. И скоро вокруг отеля стала собираться толпа с антироссийскими плакатами, в том числе и направленными против нашего президента. Они закидывали отель яйцами, бутылками, и пытались взять отель штурмом».

Парламентарий рассказал, что протестующие «угрожали убийством российской делегации». Однако работу Ассамблеи было решено довести до конца – пусть даже в здании отеля. Правда, отметил Сухарев, «конференц-зал нам не предоставили, так как поступил звонок из правительства Грузии владельцу отеля, и мы вынуждены были конференцию завершить в помещении ресторана».

После этого грузинская сторона сняла всякие гарантии безопасности для российской делегации. «Это говорит о том, что грузинское гостеприимство – это пшик, и они не могут обеспечить гарантии безопасности официальной делегации Госдумы, и тем более не смогут гарантировать безопасность нашим туристам», – сделал вывод депутат.

Уже во время отъезда, отметил парламентарий, протестующие напали на руководителя российской делегации Сергея Гаврилова. «Его ударили, разбили очки, пытались перевернуть автомобиль, – пояснил он. – Это все недопустимо. Нам говорили о том, что наши отношения налаживаются, и действительно, Россия потребляла две трети грузинского вина, пассажиропоток увеличился на 24% по сравнению с 2017 годом, но к сожалению, такие агрессивные действия в отношении России недопустимы». Парламентарий призвал дать жесткий ответ, «чтобы они почувствовали, что нам нельзя плевать в лицо». В частности, по мнению Сухарева, России следует закрыть границу с Грузией, запретить денежные переводы с территории России и запретить продажу грузинского вина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.06.19

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