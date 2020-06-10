Кремль объяснил, почему не пригласил Зеленского на парад Победы

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков объяснил решение российских властей не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы.

По его словам, приглашения прежде всего были направлены странам-членам Союза независимых государств (СНГ). Кроме того, приглашены партнеры, которые захотели приехать, добавил Песков. А Киев, по его словам, никак не изъявлял желание присоединиться к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, Украина «не является де-факто и во многом де-юре участницей Содружества независимых государств (СНГ)» и не проявляет желания «продолжать работу в этих структурах» (цитата по RNS). Более того, указал Песков, украинские власти «ни разу не сигнализировали о своем желании разделить радость от праздника Победы». Поэтому Москва и не отправляла официальное приглашение лидеру Украины Владимиру Зеленскому посетить Парад Победы, пояснил официальный представитель Кремля.

По его словам, повторные приглашения на Парад Победы были отправлены в первую очередь главам стран СНГ. «Есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости», – добавил Песков.

Сегодня стало известно, что на парад Победы в Москву приедет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил замглавы российского ведомства Андрей Руденко.

Кроме того, на парад собираются приехать главы Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии.

Напомним, парад в честь 75-летия Победы в ВОВ из-за распространения коронавируса был перенесен с 9 мая на 24 июня, годовщину парада победителей 1945 года. Данный день объявлен нерабочим.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.06.20

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