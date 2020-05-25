Москва официально признала, что Зеленский хуже Порошенко

Отношение Украины к России при Владимире Зеленском ухудшилось даже в сравнении с президентством Петра Порошенко. Напомним, президент РФ Владимир Путин принципиально не общался с Порошенко в течение последнего года его правления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что риторика Киева в адрес Москвы ужесточилась, заявил в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Заметно. Риторика ужесточилась. Поэтому говорить о том, что со сменой власти в Киеве что-то изменилось во внешней политике Украины, наверное, было бы наивным», – отметил поспред.

«Более того, мы писали как-то в одном из наших пресс-релизов в ответ на хвастливое утверждение Украины, что она в очередной раз помешала России сделать то-то и то-то, что у нас складывается впечатление, что единственным приоритетом украинской внешней политики является противодействие России во всех возможных формах», – подчеркнул Небензя.

Как сообщал «Новый День», недавно МИД РФ в развёрнутом комментарии, приуроченном к годовщине вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины заявил, что он не только ничем не отличается от Петра Порошенко, но и последовательно продолжает политику своего одиозного предшественника и, мало того, доводит её до окончательного абсурда.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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