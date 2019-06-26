Лучше под бомбёжками: беженцы Донбасса бегут из Украины домой

Жители Донбасса, которые предпочли бежать от войны на территорию Украины, возвращаются в родные дома в Донецкой и Луганской народных республиках.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с тревогой заявляют в окружении украинского президента.

По словам лидера партии Зеленского «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, переселенцы Донбасса бегут от невыносимых условий пребывания на Украине, и с этим «надо что-то срочно делать».

«Часть людей были вынуждены вернуться на оккупированную территорию, потому что здесь им не дали ни места работы, ни нормальное жилье, не обеспечили социальным пакетом, не помогли даже психологически.

Люди приехали с войны, когда их бомбили, когда по ним стреляли... А многие вернулись туда, потому что там, хоть и в дырках, но крыша над головой и свой дом», – сокрушается политик.

Для исправления ситуации, по мнению Разумкова, «с этими людьми нужно коммуницировать».

«И это позиция, которую озвучивает Зеленский, это будет одна из основных стратегий по возврату этих территорий… Мы сейчас же не говорим о тех, кто виновен в государственных преступлениях или о тех, кто является военными преступниками», – рассуждает Разумков.

Тем временем, пока украинский президент решает, как он будет «коммуницировать» с Донбассом, на головы жителей ЛДНР продолжают сыпаться снаряды.

По сообщениям местных СМИ, обстрелы школ, больниц и жилых домов после инаугурации Зеленского только усиливаются.

Симферополь, Валентин Карамазов

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