В «Нафтогазе» обвинили Германию в лишении Украины газового транзита

Руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев признался, что у него нет уверенности в сохранении транзита российского газа через Украину после 2019 года. По его словам, повод для сомнений дает позиция ряда стран, в частности, Германии. Об этом глава украинской нефтегазовой компании написал в своем Facebook.

Коболев отметил, что «Нафтогаз» «прилагает максимум усилий, чтобы сохранить транзит газа через Украину после 2019 года». «Однако, учитывая действия России, Германии и части украинского политикума, уверенности в сохранении транзита нет», – написал он. В связи с этим, полагает он, «подход к обновлению украинской ГТС должно быть взвешенным и ответственным».

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко высказывал опасение, что после реализации проекта «Северного потока-2» у Москвы не останется причин поставлять газ через Украину.

Как сообщал «Новый День», ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно утешала украинского президента Петра Порошенко, заверяя, что «Незалежная» останется в роли транзитера и после реализации проекта «Северный поток-2». В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер не стал возражать лидеру Германии и пообещал сохранить небольшой транзит российского газа через Украину после его десятикратного сокращения.

Срок действия транзитного контракта между РФ и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. До конца текущего года должен быть запущен «Северный поток-2». Киев боится, что с его запуском транзит топлива через украинскую территорию прекратится. Украина, Латвия, Литва и Польша активно выступают против этого проекта. Кроме того, президент США Дональд Трамп неоднократно жестко высказывался против «Северного потока – 2». Он, в частности, называл неприемлемыми «трубопроводные доллары», которые текут в Россию из Европы. По мнению политологов, цель Трампа – продвинуть на европейский рынок американский сжиженный газ. Москва неоднократно заявляла, что не рассматривает новый трубопровод как инструмент влияния, а относится к нему как к исключительно экономическому проекту.

В марте глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года, и выдвинул ряд условий для этого: урегулирование отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом», экономическая выгода и стабильная политическая обстановка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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