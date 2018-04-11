В Киеве негодуют: Пророссийская Меркель водит нас за нос

Канцлера Германии Ангелу Меркель уличили в хитрой лжи во «благо» Украины. Об этом заявил украинский политолог Всеволод Степанюк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт усомнился в обещании Меркель отстаивать интересы Украины.

«Это абсолютная неправда, если бы реально Германия хотела отстаивать интересы Украины, они бы не строили «Северный поток-2», – заявил политолог. По его словам, власти ФРГ, несмотря на заявления о том, что строительство газопровода – инфраструктурный проект «Газпрома» и немецких фирм могли бы заблокировать проект, однако такого желания они не испытывают. «Мы здесь ни при чем – это позиция официальных властей», – заключил Степанюк.

В свою очередь директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов также считает, что Меркель только делает вид, что действует в интересах «Незалежной». Он подчеркивает: на самом деле Германии выгодно строительство «Северного потока-2» и ФРГ попросту нет смысла терять экономические выгоды проекта.

Отметим, Украина всеми силами пытается помешать строительству газопровода, так как поступления от транзита газа превышают 3% совокупного бюджета страны, а резкое сокращение объемов транзита может стоить «Незалежной» до 3 миллиардов долларов в год.

Как сообщал «Новый День», накануне на встрече с украинским президентом Петром Порошенко Меркель пообещала, что «Незалежная» останется в роли транзитера и после реализации проекта «Северный поток – 2».

Напомним, в конце марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство 30-километровго трубопровода «Северный поток – 2». Ранее были согласованы строительство и эксплуатация морского участка газопровода в территориальных водах Германии и его сухопутной части. В общей сложности по территории этой страны пройдет 85 км трубопровода.

Финляндия также одобрила строительство газопровода. Оформление разрешений Швеции и Дании идет по графику. Строительство газопровода планируется начать в текущем году.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал сохранить небольшой транзит российского газа через Украину после его десятикратного сокращения.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.04.18

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