Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал позицию Украины по «Северному потоку – 2».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», немецкий президент прибыл в «Незалежную». Штайнмайер во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил, что Киев не должен критиковать Берлин за одобрительную позицию по строительству российского газопровода, так как Германия всячески пытается сохранить транзит через территорию «Незалежной».

На Украине сразу же поспешили объявить врагом президента, а также канцлера Германии Ангелу Меркель. По мнению киевского политолога Алексея Коломийца, европейские политики уготовили Украине судьбу буферной зоны между Европой и Россией. Останавливаться Коломиец на этом не стал и подчеркнул, что предателями является все участники Нормандского формата.

«Это нормандская банда, это антиукраинская коалиция низшего уровня, которая была создана специально для уничтожения Украины», – подытожил политолог.

Напомним, ранее украинцы уже обвиняли Меркель в хитрой лжи. Тогда киевские политологи заявляли, что канцлер лишь делает вид, что действует в интересах «Незалежной».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 29.05.18

Крымская таможня отчиталась о поимке украинки с двумя окаменелостями огнестрельного типа (ФОТО). / Трассу «Таврида» протестировали с помощью кофе. / Постпред Порошенко: Украина помогла построить Крымский мост. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»