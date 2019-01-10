Ганапольский предрёк Украине транзитную погибель

Россия прекратит транзит газа через Украину сразу после ввода в действие «Северного потока-2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире киевского телеканала «Прямый» заявил бывший постоянный ведущий радиостанции «Эхо Москвы», а ныне украинский гражданин и тележурналист Матвей Ганапольский.

Ганапольский привёл в пример недавнее прекращение Москвой транзита газа через Литву в Калининградскую область в связи с запуском терминала подачи сжиженного газа. Напомним, президент России объяснил переход области с трубопроводного газа на сжиженный необходимостью исключить транзитные риски и обеспечить в будущем бесперебойное снабжение отдалённой российской территории.

«Рассказываю, что произошло три дня назад. Путин заявил, и это правда, что в Калининграде построен в порту пирс, который принимает сжиженный газ. И Россия теперь в Калининград отправляет суда со сжиженным газом. В тот же день, когда первый корабль пришел туда, был отключен трубопровод, который идет в Литве. Наглухо, выключили и все», – приводит слова украинского телеведущего «ПолитНавигатор».

«Нет никакого сомнения, что когда заработает «Северный поток-2», в этот же день будет выключена газовая труба, которая идет через Украину. И что бы мы там ни говорили, что бы ни говорила Меркель, как бы и что они ни говорили, это не будет иметь никакого значения. Труба будет выключена», – напугал Ганапольский украинских телезрителей.

Как сообщал «Новый День», ранее Меркель неоднократно утешала украинского президента Петра Порошенко, заверяя, что «Незалежная» останется в роли транзитёра и после реализации проекта «Северный поток – 2».

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер не стал возражать лидеру Германии и пообещал сохранить небольшой транзит российского газа через Украину после его десятикратного сокращения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.01.19

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