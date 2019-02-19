Глава австрийской OMV: Эпоха украинской монополии на транзит газа ушла в прошлое

Введение в строй российских газопроводов, обходящих территорию Украины, лишают «Незалежную» статуса монопольной тразитной державы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле.

По его словам, для избавления от украинской монополии достаточно уже одного трубопровода «Северный поток – 2», который позволит России напрямую осуществлять поставки голубого топлива в страны ЕС.

С запуском данного газопровода, так называемой «украинской транзитной монополии» навсегда положен конец, убеждён Райнер Зеле.

Кроме того, он отметил, что после ввода газопровода в эксплуатацию, не только Украина, но и другие транзитные страны Восточной Европы больше не смогут пользоваться своим «удачным» географическим положением и устанавливать неоправданно высокие цены за транзит газа.

Вместе с тем, Райнер Зеле не считает, что трубопроводам на территории стран-транзитёров теперь не стоит уделять внимания. Наоборот, их необходимо поддерживать, так как в перспективе странам ЕС потребуется намного больше газа и, соответственно, в будущем пригодятся все существующие газовые маршруты.

Зеле напомнил, что Европа постепенно отказывается от угля и атомной энергии.

Напомним, ранее бывший постоянный ведущий радиостанции «Эхо Москвы», а ныне украинский гражданин и тележурналист Матвей Ганапольский предрёк Украине транзитную погибель.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.02.19

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