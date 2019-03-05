Медведев обозначил условия нового договора о транзите газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения транзита природного газа через Украину. «Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», – сказал глава кабмина, отметив, что данные условия озвучивались неоднократно.

По его словам, газопровод «Северный поток – 2» закроет лишь часть необходимого Евросоюзу импорта и станет при этом более дешевым и стабильным маршрутом, который позволит снизить транзитные риски. Дмитрий Медведев подчеркнул, что России выгодно иметь множество путей транспортировки топлива потребителям.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак признался, что украинский транзит газа обходится России вдвое дороже других маршрутов, напоминает «РГ». Тариф на прокачку по этому направлению в 2-2,5 раза выше, чем, например, по «Северному потоку» или трубе «Ямал – Европа», отметил министр.

Александр Новак также указывал на необходимость того, что новый договор с Киевом о транзите газа прежде всего должен быть коммерчески выгодным и предлагать конкурентоспособный маршрут. По мнению экспертов, Киев к работе в таких условиях не готов. По оценкам украинских депутатов, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на первое января 2020 года, приведет к спаду экономики на Украине. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в 3 млрд долларов ежегодно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.19

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