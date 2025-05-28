Более 175 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны РФ

Порядка 175 тысяч военнослужащих прибыли с начала года по контракту в военные части. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования по контракту ВС РФ.

По его словам, в добровольческие подразделения пополнили более 14 тысяч человек.

«В воинские части по состоянию на сегодняшний день прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тыс. человек», – сказал Медведев.

Москва, Елена Володина

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