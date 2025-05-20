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Вторник, 20 мая 2025, 21:03 мск

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Медведев подчеркнул необходимость документальных гарантий по Украине

России нужны документально оформленные гарантии при урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, доверие западным обещаниям в данном случае может обернуться тяжелыми последствиями.

«Вот все, что можно сказать на тему доверия в международной сфере: гарантии, гарантии и еще раз гарантии. Верификация, контроль – это то, что им определяет будущее международных отношений», – цитирует Медведева РИА «Новости».

При этом зампред Совбеза РФ подчеркнул, что отсутствие документально оформленных и гарантированных международных обязательств приведет к развитию ситуации на Украине по сложному сценарию.

«Если будут созданы проверяемые, гарантированные международные обязательства, только им и можно доверить будущее наших отношений. Если же такого рода документы подготовить будет невозможно, значит события будут развиваться по гораздо более сложному и тяжелому сценарию», – сказал Медведев, отвечая на вопрос о том, может ли Россия быть уверена, что ее не «водят за нос» в ситуации с украинским урегулированием.

Санкт-Петербург, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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