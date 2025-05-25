Буферная зона, которую начали создавать Вооруженные силы России, займет почти всю территорию Украины, если военная помощь киевскому режиму будет продолжаться. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так», – пояснил Медведев в телеграм-канале, опубликовав видеоролик, в котором в качестве буферной зоны была обозначена почти вся Украина, кроме небольшой части на западе.

Напомним, на минувшей неделе на совещании с членами кабинета министров глава российского государства Владимир Путин подтвердил планы создания буферной зоны на границе с Украиной и заявил, что такое решение уже принято. По его словам, задачу уже решают Вооруженные силы России.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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