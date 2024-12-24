Медведев сообщил о росте числа контрактов с Минобороны России

В текущем году контракты на военную службу в Вооруженных силах России заключили почти 440 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Результаты работы за этот год, их уже можно оценивать, были названы главой государства в ходе коллегии Минобороны. По состоянию на текущее время в общей сложности уже контракт заключили почти 440 тысяч человек», – уточнил он.

Медведев отметил, что это результат работы всех регионов и поблагодарил их за проведенную работу.

Напомним, в середине декабря глава государства Владимир Путин на коллегии Минобороны России отмечал, что контракт для поступления на военную службу заключили с начала 2024 года 430 тысяч человек, тогда как годом ранее это число было 300 тысяч.

Москва, Анастасия Смирнова

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