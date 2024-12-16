Армию России пополнили более 400 тысяч контрактников

В текущем году в Вооруженные силы РФ набрано более 430 тысяч человек. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии министерства обороны.

«В этом году на данный момент уже свыше 430 тысяч (контрактников), и этот поток фактических добровольцев не прекращается», – сказал Путин, уточнив, что в прошлом году контракты с Минобороны подписали свыше 300 тысяч россиян.

«В среднем ежедневно заключают контракт более 1,2 тысячи человек. Важно не потерять динамику этого процесса», – отметил со своей стороны министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Москва, Светлана Антонова

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