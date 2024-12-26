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Четверг, 26 декабря 2024, 17:25 мск

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В Совбезе РФ признали, что этнические анклавы становятся рассадниками экстремизма

Кадр из видео в аккаунте Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»

Этнические анклавы, формирующиеся в России из членов семей мигрантов на фоне их неуважения к российским законам и традициям, становятся рассадниками экстремизма. Об этом зпаявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

«Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает очень серьезную нагрузку на социальную сферу нашей страны. Ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну, и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», – констатировал Медведев.

Москва, Светлана Антонова

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