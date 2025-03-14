Медведев разъяснил слова Путина об украинских войсках в Курской области

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разъяснил слова президента РФ Владимира Путина о последствиях для украинских боевиков при отказе сложить оружие.

«Сейчас на совещании постоянных членов СБ РФ Верховный Главнокомандующий сказал: «В случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение». Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», – пояснил Медведев в своем телеграм-канале.

«У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали», – заключил зампред Совбеза РФ.

Москва, Светлана Антонова

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