российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 марта 2025, 22:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Медведев разъяснил слова Путина об украинских войсках в Курской области

Архив. Кадр из видео в аккаунте Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разъяснил слова президента РФ Владимира Путина о последствиях для украинских боевиков при отказе сложить оружие.

«Сейчас на совещании постоянных членов СБ РФ Верховный Главнокомандующий сказал: «В случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение». Это очень гуманный подход нашей страны, но его оборотная сторона для украинских нацистов означает, что при отказе сложить оружие все они будут последовательно и безжалостно уничтожены», – пояснил Медведев в своем телеграм-канале.

«У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали», – заключил зампред Совбеза РФ.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ разбомбили краеведческий музей в Судже: погибла мирная жительница / Путин ответил на призыв Трампа пощадить солдат ВСУ в Курской области / «Как сын мне был, но поступил как гнида» – Лукашенко охарактеризовал Зеленского / «Очень хорошие шансы» на мир: Трамп рассказал о переговорах с Путиным / НАТО отказывается от Украины / В Словакии зафиксировали рост радиации из-за чернобыльской древесины / ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по военным целям на Украине / Осторожный оптимизм: Путин намерен созвониться с Трампом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Медведев Дмитрий, Украина,