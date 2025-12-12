Медведев предупредил «Единую Россию» о сложных временах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев готовиться к более сложным временам. Выступая на заседания генсовета партии, он обратил внимание, что высокие результаты «ЕР» на последних выборах объясняются консолидацией общества вокруг идеи достижения целей специальной военной операции, но впереди – более сложный этап.

«Те результаты, которые были достигнуты на едином дне голосования, очень впечатляющие, наверное, лучшие за последнее время… Эти результаты – отражение консолидации нашей страны вокруг целей специальной военной операции, фигуры президента страны, партийных приоритетов, которые мы с вами определили», – пояснил Медведев, слова которого цитирует ТАСС.

«В будущем нужно готовиться к более сложным временам. И все это должны осознавать. Прошу это иметь в виду», – предупредил лидер «Единой России».

В то же время Медведев подчеркнул, что партия должна получить абсолютное большинство на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму.

«Нам нужно, безусловно, выступить как следует. Мы понимаем с вами, как. Иными словами – получить поддержку абсолютного большинства избирателей. Для этого есть все возможности», – цитирует его слова «Интерфакс».

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube