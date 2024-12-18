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Среда, 18 декабря 2024, 19:26 мск

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Медведев назвал законные цели России на Западе

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что для Москвы законными целями на Западе являются все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи Украине и участвующие в гибридной или обычной войне против России.

Комментируя публикацию в The Times, в редакционной статье которой назвали теракт против Игоря Кириллова и его помощника «законным актом обороны», Медведев подчеркнул, что «по этой логике» также законными целями для России являются также пособники преступлений против РФ.

«Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается…» – заключил зампред Совбеза РФ.

Накануне Медведев призвал уничтожить в Киеве заказчиков убийства генерала Кириллова, которыми является нынешнее военно-политическое руководство Украины.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Медведев Дмитрий

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