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Вторник, 17 декабря 2024, 18:45 мск

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Медведев призвал уничтожить заказчиков убийства генерала Кириллова

Кадр из видео в аккаунте Дмитрия Медведева во «ВКонтакте»

Российские правоохранительные органы и спецслужбы должны сделать все, чтобы изобличить убийц начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков в Киеве. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время совещания по оборонным госконтрактам.

Медведев открыл заседание словами о теракте против Кириллова. «Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины», – сказал Медведев. Видео с таким заявлением опубликовано в его аккаунте во «ВКонтакте».

Как сообщал «Новый День», утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате погибли Кириллов и его помощник.

Москва, Светлана Антонова

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