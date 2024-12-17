СКР подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова при взрыве в Москве

Следственный комитет России подтвердил гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в результате срабатывания самодельной бомбы в Москве. Вместе с генералом погиб его помощник. Ранее о гибели Кириллова и его помощника-водителя при взрыве в столице сообщили СМИ и новостные телеграм-каналы.

«По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате произошедшего погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник», – сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По факту убийства двух военнослужащих ГСУ СКР по Москве возбуждено уголовное дело.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы. По словам Петренко, «проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».

По информации ТАСС, мощность сработавшего взрывного устройства составила около 300 граммов тротила. Самодельная бомба сдетонировала, когда военнослужащие выходили из подъезда, сообщал телеграм-канал Mash.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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