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Вторник, 17 декабря 2024, 12:23 мск

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СК квалифицировал как теракт убийство начальника войск РХБЗ

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, скрин видео СК РФ

Следователи квалифицировали убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова в Москве как теракт.

Уголовное дело о гибели двух военнослужащих в столице расследуется по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов), сообщил Следственный комитет РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин получил доклад о первоначальных следственных действиях и поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования дела.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Генерал Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве около одного из жилых домов на Рязанском проспекте утром 17 декабря. По данным СКР, неизвестные привели в действие самодельную бомбу, заложенную в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. СВУ сдетонировало, когда Кириллов и его помощник выходили из подъезда. Мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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