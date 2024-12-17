Взрыв в Москве: погибли два человека, возбуждено уголовное дело

Взрыв произошел на Рязанском проспекте в Москве. В результате инцидента погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника ТАСС, взрыв прогремел на первом этаже жилого дома по адресу Рязанский проспект, д. 2/1. Дом не газифицирован, сообщил собеседник агентства. В результате взрыва нарушено остекление с первого по третий этажи, также повреждена входная дверь подъезда, рассказал источник РИА «Новости».

Как пишет телеграм-канал Mash, по предварительной информации, погибли военнослужащий и его помощник.

По сведениям телеграм-канала SHOT, взрыв мог произойти в результате детонации заложенного у подъезда самодельного взрывного устройства. Отмечается, что самодельная бомба могла быть примотана к ручке электросамоката и приведена в действие дистанционно. Взрыв раздался, когда двое мужчин подошли к двери. По некоторым данным, жертвами взрыва стали генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ и его помощник. Официального подтверждения данной информации нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления», – говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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