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Понедельник, 14 апреля 2025, 18:21 мск

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Медведев назвал возможного канцлера ФРГ нацистом

Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал возможного нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца нацистом за идею удара по Крымскому мосту.

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» – заявил Медведев в социальной сети.

Ранее Мерц, который в мае может возглавить новое правительство Германии, допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву после согласования с союзниками.

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Метки / Европа

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