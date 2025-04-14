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Понедельник, 14 апреля 2025, 11:14 мск

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Мерц готов передать Киеву ракеты Taurus

Германия готова передать Киеву ракеты большой дальности Taurus, если это будет согласовано с партнерами из ЕС. Об этом заявил вероятный канцлер Германии, лидер консервативного «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц.

Политик напомнил, что другие страны поставляют Киеву крылатые ракеты. «Британцы делают это, французы делают это, американцы делают это в любом случае», – сказал Мерц, добавив, что передача вооружений должна быть согласована.

«Я всегда говорил, что сделал бы это только по согласованию с европейскими партнерами», – указал немецкий политик. Украинская армия «должна выйти из обороны, ведь она только реагирует», считает Мерц.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отклонял просьбы Киева о передаче Taurus, за что его критиковали в бундестаге. В свою очередь в Москве называли эту позицию ответственной.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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