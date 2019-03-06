Киев раскрыл «План А» в надежде на продление контракта о транзите газа из РФ

Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по вопросу транзита природного газа в Европу с 1 января 2020 года. Такое заявление сделала заместитель главы украинского МИДа Елена Зеркаль.

Как передает «Укринформ», по ее словам, по завершению текущего контракта Киев намерен придерживаться «Плана А». Представитель украинской дипломатии отметила, что он предусматривает новое соглашение по европейским правилам.

«Наш «План А» заключается в том, чтобы ратифицировать новые приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС (относительно интеграции Украины в энергетическое пространство Евросоюзом – прим. ред.), сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае», – пояснила она. Зеркаль подчеркнула, что план составлен «относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов».

По ее словам, документ необходимо сделать таким, чтобы его исполнял любой новый президент Украины и любое новое правительство. Киев хорошо «изучил уроки» газового кризиса в 2009 году, поэтому совместно с «партнерами» готовит предупредительные меры на случай провала переговоров, подчеркнула чиновница.

Обеспокоенность Киева легко объяснима, так как 31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, что в случае провала пролонгации договора сулит гигантские финансовые потери.

Как писал «Новый День», вчера, 5 марта, премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения транзита природного газа через Украину. «Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», – сказал глава кабмина, отметив, что данные условия озвучивались неоднократно.

По его словам, газопровод «Северный поток – 2» закроет лишь часть необходимого Евросоюзу импорта и станет при этом более дешевым и стабильным маршрутом, который позволит снизить транзитные риски. Дмитрий Медведев подчеркнул, что России выгодно иметь множество путей транспортировки топлива потребителям.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак признался, что украинский транзит газа обходится России вдвое дороже других маршрутов. Тариф на прокачку по этому направлению в 2-2,5 раза выше, чем, например, по «Северному потоку» или трубе «Ямал – Европа», отметил министр.

Александр Новак также указывал на необходимость того, что новый договор с Киевом о транзите газа прежде всего должен быть коммерчески выгодным и предлагать конкурентоспособный маршрут. По мнению экспертов, Киев к работе в таких условиях не готов. По оценкам украинских депутатов, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, намеченное на первое января 2020 года, приведет к спаду экономики на Украине. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в 3 млрд долларов ежегодно.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 06.03.19

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