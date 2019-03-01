Нафтогаз похвалился, что отсудил у Газпрома $5 миллиардов за потерю крымских шельфов

На Украине заявляют, что выиграли у «Газпрома» спор в Гааге о взыскании с России ущерба за потерю крымских активов на черноморском шельфе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире принадлежащего Петру Порошенко «Пятого канала» сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Позавчера вечером «Нафтогаз» получил решение арбитража Гааги. Решение позитивное. Во-первых, мы смогли доказать в трибунале факт того, что юрисдикция этого трибунала распространяется на этот случай. Во-вторых, мы смогли доказать, что Россия как страна виновата в потере наших активов и должна ответить за это», – уверяет Коболев.

Глава «Нафтогаза» уверенно заявлет, что Украина рассчитывает получить пять миллиардов долларов, однако поправляется, что «окончательная сумма будет предметом следующего слушания» в конце 2019 – начале 2020 года.

Коболев также опасается, что «Газпром» обжалует это решение, но уверяет, что юридических оснований у российского концерна якобы не осталось.

Напомним, ранее Верховный суд Украины разрешил Апелляционному суду Киева исполнять на территории «Незалежной» решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, которая обязала Россию компенсировать убытки группе украинских компаний, потерявших свои активы в Крыму.

В Москве и «Газпроме» на многочисленные громкие и торопливые заявления украинской стороны о компенсационных победах в международных судах отвечают в том смысле, что до окончательных решений по всем российско-украинским спорам ещё очень далеко, а промежуточные вердикты судов не имеют ничего общего с реальным получением каких-либо денег Киевом от Москвы.

Как сообщал «Новый День», в рейтинговом агентстве Fitch уверены, что «Нафтогаз» умрёт раньше, чем получит какие-то деньги от «Газпрома».

В связи с этим, агентство решило не тянуть с понижением показателей устойчивости украинской государственной компании «Нафтогаз».

Агентство присвоило еврооблигациям украинской компании рейтинг В-, на грани очень высокого кредитного риска.

В Fitch также не стали учитывать возможность получения «Нафтогазом» 2,56 млрд от Москвы, так как, по мнению агентства, сроки исполнения «Газпромом» решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неопределёнными.

Кроме того, в Fitch Ratings уверены, что зависимость «Газпрома» от украинского транзитёра газа скоро сойдёт на нет, после окончания строительства «Турецкого потока» и второй ветки «Северного потока».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.03.19

Крымские госорганы ждёт тотальная зачистка от чиновников, сохранивших украинское гражданство. / Крымский мост больше месяца подвергался штормам зимой. / Минэкономразвития РФ обязало достроить вторую ВПП аэропорта «Симферополь» в 2019 году. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»